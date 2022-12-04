انتشال جثة سيدة غرقت في البحر اليوسفي أثناء غسيل الأواني بالمنيا

انتشل أهالي قرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، جثة ربة منزل، غرقت في المجري المائي للبحر اليوسفي، حيث اختل توازنها، أثناء وجودها على ضفة الترعة لغسيل الأواني المنزلية.

غرق ربة منزل بالبحر اليوسفي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بغرق رندة ربيع، 20 عاما، ربة منزل، بترعة البحر اليوسفي أمام قرية ساقية داقوف التابعة للوحدة المحلية بإسطال في مركز سمالوط.

وتبين أن الأهالي تمكنوا من انتشال الجثة، وتم نقلها لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الغريقة سقطت في البحر اليوسفي لاختلال توازنها

وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، أن الغريقة كانت تغسل الأواني المنزلية علي ضفة البحر اليوسفي أمام منزلها، واختل توازنها وسقطت في المجرى المائي ولقيت مصرعها غرقا، وتمكن الأهالي من انتشال الجثة.

وانتقل مفتش صحة مركز سمالوط لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وأفاد التقرير الطبي بحدوث الوفاة نتيجة اسفيكسا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية طبية، وصرحت النيابة العامة بالدفن.