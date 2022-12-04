«التعليم»: رفض 70 طلبا للتحويل بين مدارس الثانوية العامة في 3 محافظات

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة للبت في تحويلات الثانوية العامة، رفضت 70 طلبا للتحويل إلى لجان بعينها في سوهاج وأسيوط وقنا، حيث لم تستوف الشروط، ولم يقدم أصحابها أسبابا مقنعة للجنة للموافقة عليها.

طلبات التحويل كانت تخص بعض اللجان المحظور

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طلبات التحويل كانت تخص بعض اللجان المحظور التحويل إليها، إلا بشروط معينة، ولم تنطبق على أي طلب، لافتا إلى أن اللجنة لا تتعنت في الرفض ولكنها تريد حماية امتحانات الثانوية العامة من أي بؤر للغش، أو تجمعات لطلاب يرغبون في الغش.

عدم وجود لجان بعينها تقبل التحويلات في الثانوية العامة

وأشار المصدر، إلى أن كل ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، عن وجود لجان بعينها تقبل التحويلات في الثانوية العامة غير صحيح بالمرة، ولا يمكن لأي مسئول أن يوافق على طلب تحويل قبل العودة إلى لجنة التحويلات بالوزارة، لتوافق أو ترفض، لكن دون ذلك فإن جميع الطلبات لا يمكن تمريرها.