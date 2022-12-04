رئيس «الإنجيلية» ينعى مفيد فوزي: فقدنا إعلاميا متفردا

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة القس أندريه زكي، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم.

القس أندريه زكي: نشعر بحزن كبير لرحيل شخصية مصرية مخلصة

وقال القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية: «نشعر بحزن كبير لرحيل شخصية مصرية مخلصة، لقد فقدنا اليوم إعلاميًّا مصريًّا متفردًا، خدم المواطن بأمانة وصدق، وتفانى بقلمه وأدائه الإعلامي المميز في رصد نبض الشارع، وصاحب علاقة خاصة مع المصريين في فهم الصورة والحدث».

رئيس الإنجيلية يعزي أسرة مفيد فوزي: «نصلي من أجل أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا»

وتقدم رئيس الإنجيلية بالعزاءِ للعائلة والأسرة الصحفية والإعلامية المصرية وجميع المصريين ومحبيه، قائلًا «نصلي من أجل أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا».