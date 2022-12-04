طرح كميات من الأرز بـ15 جنيها للكيلو في 3 مناطق بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، طرح كميات إضافية من الأرز بمدينة المنيا وذلك بفروع أسواق الاتحاد، وأسواق مصر، وأسواق الشريف، بسعر 15 جنيها للكيلو، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمتابعة وضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وإعادة بيع السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

إدخال خدمات التموين ومكتب العمل في بني مزار

وتابع محافظ المنيا، خلال جولته أمس في مركز بني مزار، إدخال خدمات التموين ومكتب العمل، وذلك بمجمع المصالح الحكومية بالمركز، والذي سيساهم في تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل المسافات عليهم، حيث تفقد المحافظ المبنى الرئيسي والمكاتب والانشاءات، كما تفقد، أعمال رصف شارع أبو الريحان، تقاطع شارع العاشر حتى مصنع البارون لربطة بطريق القيس بطول 300م وعرض 7م.

توافر السلع والمواد الغذائية بالمحال التجارية

كما تابع «القاضي» توافر السلع والمواد الغذائية بالمحال التجارية بالمركز، بهدف مراقبة الأسعار، حيث ألتقي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم وآرائهم في العديد من الخدمات التي تم إدخالها لخدمة أهالي المركز.

يشار إلى أن جمعية الشبان المسلمين تنظم بالتعاون مع مديرية التموين بالمنيا معرض سلع في الجمعة الأولي من كل شهر، يضم العديد من السلع، منها اللحوم البلدية بسعر 140 جنية مذبوحة بالسلخانة وتحت إشراف بيطري كامل، وأرز بسعر 15 جنيها للكيلو، وسكر بسعر 15 جنيها، إضافة إلى اللحوم المجمدة والدواجن والمكرونة والعسل وغيرها من السلع الغذائية بالإضافة إلى وجود عرض يشمل 10 كيلو دقيق بسعر 100 جنيه.