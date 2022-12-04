إصابة طفل بكسر في الجمجمة أثناء تسلقه سور السلم بالجيزة

أصيب طفل بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، بعد اختلال توزنه أثناء تسلقه سور السلم في منطقة أوسيم بالجيزة، وجرى نقله إلى مستشفى أوسيم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى أوسيم العام بوصول طفل 4 سنوات، مقيم الزيدية دائرة المركز، مصاب بنزيف داخلي ناتج عن اشتباه كسر بقاع الجمجمة إثر سقوطه من علو بسلم المنزل.

اختلال توازن الطفل أثناء تسلق السور

على الفور انتقل المقدم هيثم سكر رئيس المباحث إلى المكان، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والد الطفل 39 سنة فلاح، والدته 35 سنة ربة منزل مقيمين بذات العنوان، قررا بقيام الطفل بتسلق سور السلم بالدور الأرضي، فاختل توازنه وسقط أرضا مغشيا عليه، وقاما بمحاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى ولم يشتبها في إصابته جنائيا، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.