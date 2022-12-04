مصرع طالب دهسًا تحت عجلات سيارتين في الدقي

لقي طالب مصرعه، بعدما صدمته سياره أثناء عبوره الطريق في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مصادمة ومتوفى بمدخل نفق الجلاء فى الاتجاه القادم من مجلس الدولة اتجاه كورنيش العجوزة دائرة القسم.

تفاصيل الحادث

وبالفحص تبين أنه حال عبور المتوفى، 21 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة السادات ومقيم المنوفية، للطريق، اصطدمت به سيارة ملاكى قيادة شخص، 55 سنة، ومقيم مساكن الشيراتون النزهة؛ مما أدى إلى سقوطه أرضا، ثم تصادف مرور سيارة نقل قيادة سائق 33 سنة، ومقيم الوراق، والتي كانت تسير خلف السيارة الأولى، فدهس راسه وأدى إلى وفاته في الحال.

تم التحفظ على السيارتين وقائديها وأقرا بارتكاب الواقعة دون قصد، تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.