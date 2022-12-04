30 طالبة بالثانوية الصناعية في سوهاج يزرن مشروعات «حياة كريمة»

نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لـ30 طالبة من طالبات مدرسة الثانوية الصناعية بنات، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرية الفراسية التابعة لمركز ساقلتة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» والتي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وذلك بحضور ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة ساقلتة.

جولة في مشروعات حياة كريمة

وتضمنت الجولة زيارة عدد من مشروعات المبادرة بمجلس قروي الفراسية، بينها مركز شباب الفراسية، ومركز طب الأسرة، ومشروع إنشاء 4 عمارات سكن كريم بالقرية، بالإضافة إلى محطة صرف صحي الفراسية.

شرح المشروعات للطالبات

واستمعت الطالبات خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير واقع الريف المصري للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وعبرت الطالبات عن سعادتهن بما شاهدنه من مشروعات ستساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، كما وجهن الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.