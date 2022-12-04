عبد المنعم سعيد عن رحيل مفيد فوزي: فقدنا أحد أعمدة الصحافة المصرية

نعى الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم، قائلا: إن مفيد فوزي علم من أعلام الصحافة المصرية، وكان شخصية غزيرة المعرفة، وكثيرة الكتابة، وكان له السبق في تأسيس الصحافة التلفزيونية، وعمل الكثير من الحوارات التي أثرت في عالم الصحافة.

كان محاورا مختلفا

أضاف «سعيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مفيد فوزي كان يتمتع بقدرة على التعبير، ظهرت من خلال حواراته مع كبار الشخصيات المصرية خلال الخمسة عقود الماضية، بالإضافة إلى كونه شخصية ذات أخلاق حميدة، ورحابة كبيرة في التعامل مع الاخرين، وأنا والراحل كان يوجد بيننا ود ومحبة بالرغم من أجيالنا المختلفة.

وعند سؤاله عن أكثر ما يجذبه في أعمال الراحل مفيد فوزي، ذكر برنامجه «حديث المدينة» وكم كان مميزا ومختلفا، وعلامة كبيرة في تطور الإعلام الصحفي، بالإضافة إلى مقالاته الكثيرة والمتنوعة وذات إيقاع مختلف، تجعل من الصعب على المرء، أن يحدد مقالة معينة دونا عن باقي المقالات.

وفاة مفيد فوزي

ورحل عن عالمنا صباح اليوم، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاما، وتم تشييع جثمانه من كنيسة المرعشلي بالزمالك.