المؤبد لشقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «ا. ع»، وشقيقه «م. ع»، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاتجار في الشابو المخدر وجوهر «الميثامقيتامين» بدائرة جرجا بسوهاج.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

شقيقان يتاجران في المواد المخدرة

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 في دائرة جرجا بسوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام الشقيقين بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر «الميثامقيتامين»، وترويجه على عملائهما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهمين وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.