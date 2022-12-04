6 ندوات توعوية للقوى العاملة ضمن مبادرة «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك» بسوهاج

في إطار فعاليات مبادرة «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نفذت مديرية القوى العاملة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والوحدات المحلية، والأزهر، والأوقاف، والشباب والرياضة، 6 ندوات للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وأهمية تنظيم الأسرة.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة أن إدارة المرأة وتكافؤ الفرص بالتعاون مع مكاتب العمل بالمنشاة وجرجا والبلينا نفذت خلال شهر نوفمبر الماضي عدد 6 ندوات داخل الوحدات المحلية القروية.

تنفيذ الندوات بالقرى

ونفذ مكتب عمل المنشاة ندوتين بقريتي الزوك الغربية وروافع العيساوية ، ومكتب عمل جرجا ندوتين بقريتي البربا والمجابرة، ومكتب عمل البلينا ندوتين بقريتي عرابة أبيدوس وبني حميل.

الموضوعات التي تمت مناقشتها بالندوات

وتناولت العديد من النقاط منها: دور الزيادة السكانية في ارتفاع معدلات البطالة، وعدم توفير العمل اللائق بالحد الأدنى للأجر بالنسبة للذكور والإناث، وكذلك أثر الزيادة السكانية على توافر فرص العمل اللائقة بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أثر الزيادة السكانية على انخفاض معدلات الإنتاج وارتباط ذلك بالصحة السليمة للعاملين، وهو ما ينعكس سلبا علي الأسر ذات العدد المرتفع من الأبناء، كذلك عدم توافر فرص التدريبات المهنية والحرفية نتيجة للزيادة السكانية .

خدمات القوى العاملة بسوهاج

تضمنت الندوات أيضا طرح كافة الخدمات التي تقدمها القوي العاملة من تشغيل وتوفير فرص عمل بالحد الأدنى للأجر للذكور والإناث وذوي الإعاقة، والتدريبات المهنية المجانية بمراكز التدريب الثابتة (سوهاج - الكوثر - طهطا) والمتنقلة المتواجدة بقرية المشاودة بجرجا، وتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واستخراج شهادات قياس المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وغيرها من الخدمات التي توفرها المديرية عن طريق مكاتبها المنتشرة في كل مدن المحافظة.