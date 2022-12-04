رئيس الحكومة اللبنانية في لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية: مصر دائما بجانب بيروت

تنفرد قناة «القاهرة الإخبارية» بإذاعة لقاء خاص، مساء اليوم الأحد، أجرته الإعلامية إنجي القاضي، مع نجيب ميقاتي، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، في مقتطفات أذاعتها القناة، حول الوضع الاقتصادي اللبناني: إنه ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولي، وخلال عدة أشهر، ستعمل الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأضاف «ميقاتي»، أن التاريخ يؤكد أن مصر دائمًا بجانب لبنان، وأن المواد الغذائية في بيروت معفاة من الجمارك، قائلًا: «كل ما يدخل الفم ليس عليه جمارك».

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، أنه يختار التمسك بالثوابت التي تضمن الحدود البحرية اللبنانية، التي أُقرت عام 2011، لافتًا إلى أنه يوجد فكر وثقافة عند أعضاء الجيش اللبناني، أنهم يد واحدة، وبعد عام 2005 وجدنا أزمات عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية.