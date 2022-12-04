حسن الرداد يهدي والدته الراحلة عمرة في ذكرى ميلادها

أحيا الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرى ميلاد والدته الراحلة بأداء مناسك العمرة لها.

حسن الرداد ينشر صورة مع والدته

ونشر حسن الرداد صورة تجمعه بوالدته من عمره سابقة، وعلق عليها: «النهاردة عيد ميلاد أمي الغالية والحمدلله عملت لها عمرة فى عيد ميلادها، أكتر سفرية كنا بنسافرها مع بعض، بس الغريب أني كنت ناوي أعملها العمرة خلال تواجدي في السعودية ومش عارف هروح أي يوم عشان ظروف الشغل لكن سبحان الله ربنا يسر الأمور».

وأضاف الرداد: «اليوم اللي أعرف أعمل العمرة فيه يبقى يوم عيد ميلادها والحاجة التانية أني خليت حد يصورني صورة بعد ما خلصت العمرة والصدفة برضه أني كنت بتصور فى نفس المكان اللي كنا متصورين فيه مع بعض بس الفرق إن المرة دي أنا لواحدي.. الله يرحمك يا أمي ويدخلك فسيح جناته».