سناء منصور تنعى مفيد فوزي: دعمني في بداية مشواري.. وكان جريئا (فيديو)

نعت الإعلامية سناء منصور، الكاتب الصحفي الراحل مفيد فوزي، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، خلال حلقة اليوم، من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc».

وقالت: «منذ عامين أو 3، كان زميلا لي في برنامج مفاتيح، وكان سهرة كبيرة جدا، وأنا بدأت في الإذاعة، وكنت صغيرة في السن، وكنت دائما أقول له أنت اللي مسكت يدي ووضعتني على خطوات سلم المعرفة والنجاح والتألق».

وأضافت، أن الراحل كان صحفيا متميزا، عمل قبلها مع الإعلامية الكبيرة أمال فهمي، وعندما أصبحت الأخيرة مديرة إذاعة الشرق الأوسط، اختارت أن الذي يدعم الإعلامية سناء منصور، ومعد برامجها هو الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي: «قالت لي ابتدي بالكبير، برنامج مفاتيح قلب مصر، وتسبب في لحظة ما إن السيدة أم كلثوم تقرر منع أغانيها من الإذاعة المصرية، بسبب جرأة مفيد فوزي، لم يكن لي دورا يذكر، مقارنة بما كان يفعله مفيد فوزي، كما تسبب في رفع قضية على عبدالحليم حافظ، وعليّ، وعليه، وآمال فهمي، كما حققت النيابة معنا، كان مشاغبا وجريئا، مفيد فوزي جعلني حديث الناس بعدما لم أكن شيئا يُذكر».

وقالت الإعلامية شيرين عفت: «البقاء لله، كل العزاء لأسرته وتلامذته ومحبيه، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نعت ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير مفيد فوزي صاحب المسيرة المهنية الحافلة، فقد كان إعلاميا مميزا ومن رواد الصحافة والإذاعة والتلفزيون».

وأضافت: «عندما بدأت مسيرته، أحب أن يكون له خط وبصمة متميزة في عالم الإعلام، ونجح فعلا في هذا الأمر بجدارة، حتى أصبح واحدا من رموز وأيقونات الحوار الصحفي والإعلامي الجذاب، خلال مسيرة إعلامية طويلة، تجاوزت أكثر من نصف قرن من العمل الدؤوب».