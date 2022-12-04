هند حسني طفلة مسرحية «هالة حبيبتي»: حزينة لوفاة مفيد فوزي وفخورة بحواره معي

قالت الفنانة هند حسني، طفلة مسرحية هالة حبيبتي، أمام فؤاد المهندس، إنها شعرت بحزن شديد، لرحيل الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد رحلة عطاء ومشوار إعلامي سواء في الصحافة أوالإذاعة أو التليفزيون.

وكان مفيد فوزي، في ثمانينيات القرن الماضي، قد أجرى حوارًا تليفزيونيًا مع هند حسني في طفولتها، وهو اللقاء الذي أعاد رواد السوشيال ميديا تداوله مرة أخرى، وتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة الكوميدية التي جاءت في إجابات الطفلة الصغيرة على أسئلة الكاتب الصحفي الكبير.

مفيد فوزي محاور مثقف

وأشارت هند حسني، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن رحيل مفيد فوزي، خبرًا مؤسفًا، خصوصًا وأنه من الشخصيات المحترمة والمثقفة، مؤكدة أنه واحد من الإعلاميين الكِبار الذين تعلّم على يديه أجيالًا مختلفة، في طريقة طرح الأسئلة وإدارة الحوار التي طالما تميز بها دون غيره.

لقاء مفيد فوزي وهند حسني «ترند»

وعن كواليس لقائها الشهير بصحبته، قالت إنها برغم صغر سنها وقتها وعدم إدراكها لكواليس الحوار، إلا أنها تعتز جدًا أنها قُدر لها أن تجلس مع مفيد فوزي، ويجري حوارًا مميزًا معها، خصوصًا وأن ذلك يعد بمثابة شهادة كبيرة لها تفخر بها، بعدما أصبح من العلامات الموجودة ويتداوله رواد وجمهور السوشيال ميديا.

وأضافت بقولها: مفيد فوزي، كان قادرًا أن يحاور الجميع، جلس مع الكبار والعظماء، وفي الوقت نفسه أجرى لقاءًا مع طفلة ويحدثها بسلاسة ويتكلم معها، حزنت لفراقه، وسعدت بأن في حياتي لقاءً معه أفخر به دائمًا.