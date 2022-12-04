«المصريين الأحرار» ينعى مفيد فوزي: ترك بصمة كبيرة في ساحة الإعلام

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وأعرب الحزب عن بالغ العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وكل تلاميذه من الإعلاميين والصحفيين.

«المصريين الأحرار»: رحم الله الإعلامي مفيد فوزي

وقال الحزب في بيان: «إن الفقيد ترك بصمة كبيرة في ساحة الإعلام من زخم حوارات صحفية وإعلامية ثرية بالحرفية واستخراج المعلومات»، متابعا: «رحم الله الإعلامي مفيد فوزي والهم ذويه الصبر والعزاء».

موعد عزاء الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي

ورحل الكاتب الكبير مفيد فوزي، عن عالمنا فجر اليوم، عن عمر ناهز 89 عامًا، وكتبت حنان مفيد فوزي، عبر حسابها الشخصي عن والدها الإعلامي مفيد فوزي، «بابا سافر السما عند ربنا، صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرًا في كنيسة المرعشلي بالزمالك».

وتابعت: «العزاء غدًا الاثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك»، وشيعت جنازته اليوم بحضور عدد من الإعلاميين والسياسيين والمشاهير.

ونعى عدد من نجوم الفن والإعلام، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، بأحد المستشفيات الخاصة.