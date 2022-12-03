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«حياة كريمة» لقناة الحياة: 10 مليارات جنيه قيمة مشروعات المبادرة بالجيزة

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شريف سليمان
08:37 م | السبت 03 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور أحمد شعيب منسق عام المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الجيزة، إن مركزي الصف وأطفيح بالمحافظة، شهدت نحو 1136 مشروعا بتكلفة تجاوزت 10 مليارات جنيه، منها ما تم تسليمه والانتهاء منه بنسبة 100%، وهناك بعض الخدمات جار الانتهاء منها، وبلغ التنفيذ فيها نسب متقدمة جدا.

وأضاف شعيب خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «في قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية، فإن لدينا مجمعات الخدمات الحكومية، وستمثل نقلة نوعية لأهل القرية المصرية، في الماضي كنا نعاني من مشكلات متعلقة بالحصول على أوراق حكومية، لكن المركز التكنولوجي عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن».

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بقلم شريف سليمان