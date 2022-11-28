رئيس غرفة شركات السياحة: 250 دولارا متوسط إنفاق السائح العربي بمصر يوميا

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الموسم الشتوي الحالي هي الأعلى خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وقد يتجاوز عدد الوافدين إلى مصر حاجز الـ2 مليون سائح.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الجيدة من الدول العربية إلى مصر خلال العام الجارى انعكست بشكل إيجابى على الإيرادات السياحية المحققة، خاصة أن متوسط إنفاق السائح العربي خلال تواجده بمصر يبلغ نحو 250 دولارا في الليلة الواحدة، مؤكدا أن متوسط إنفاق السائح العربي في اليوم يبلغ أكثر من 5 أضعاف ما ينفقه السائح الأوروبي.

زيادة نسبة إشغالات الفنادق

وأشار إلى أن أعداد السياح العرب القادمين لمصر خلال الأسبوع الجاري رفعت من نسب إشغالات الفنادق، لاسيما الموجودة بالقاهرة والجيزة، موضحا أن نسب إشغال العديد من فنادق القاهرة الكبرى وصلت حاليا إلى نحو 100%.

وأرجع زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الفترة الحالية إلى إجازات العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية، والتي بدأت يوم 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى تفضيل العديد من الأسر العربية زيارة مصر خلال فصل الشتاء الجاري، متوقعا استمرار التدفقات السياحية من الدول العربية خلال الـ4 شهور المقبلة.

السائح العربي مهم جدا للسياحة المصرية

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة أن السائح العربي مهم جدا للسياحة المصرية حيث أنه يكرر زيارته لمصر لأكثر من مرة في العام، كما أن متوسط إقامته طويل بالمقارنة بغيره من السياح الأجانب، فضلا عن أنه من ذوي الإنفاق المرتفع،علاوة عن أن غالبية السياح العرب ليسوا سياحا موسميين، إذ يزورون مصر طوال العام.