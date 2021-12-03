غلق جزئي لشارع التحرير بالدقي وقطع عرضي في زايد بالجيزة لمد كابلات كهرباء

قامت أجهزة محافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم، بتنفيذ قطع عرضي لشارع التحرير بالدقي، عند تقاطعاته مع شارع النور وميدان الجلاء، ضمن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع التحرير، والقيام بأعمـال مـد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء والذي تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، أن الأعمال استلزمت إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور، تحديدا أمام بنك فيصل بميدان الجلاء في الاتجاهين لمدة يومين، ابتدءا من صباح اليوم الجمعة وحتى صباح غدٍ السبت، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحا وحتى 5 صباحا، فقط دون تعطيل حركة المرور.

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي، بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الأعمال في ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

مد كابلات جهد متوسط لمشروع شبكة كهرباء جنة 2 بتوسعات مدينة الشيخ زايد

فيما قامت محافظة الجيزة، بإجراء قطع عرضي لشارع النزهة أمام كمبوند جنة 2 في محيط النادي الأهلي لمد كابلات جهد متوسط لمشروع شبكة كهرباء جنة 2، بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية

وأكدت محافظة الجيزة انتهاء الأعمال بالشارع صباح السبت، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 1 صباحا وحتى 5 صباحا، دون تعطيل حركة المرور، لافتا إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.

غلق جزئي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار

وأغلقت محافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم، بشكل كلي لتنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار، نطاق مدينة 6 أكتوبر، لإجراء قطع عرضي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار، بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم حتى غدا السبت، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحا وحتى السـاعة الخامسة صباحا فقط دون تعطيل حركة المرور.