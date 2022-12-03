البابا تواضروس: 3 ديسمبر عيدا سنويا للصحافة القبطية

شهد البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، احتفالية «الصحافة والدوريات القبطية مائة وخمسون عامًا في خدمة الكنيسة والوطن»، التي أقيمت في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

360 مجلة وصحيفة مسيحية

وافتتح البابا معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التي صدرت عبر المائة والخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية، ودعا إلى اعتبار 3 ديسمبر عيد سنوي للصحافة القبطية.

والمجلات والصحف التي شملتها الاحتفالية، هي:

- مدارس الأحد صدرت عام 1947 (75 سنة).

- وطني صدرت عام 1958 (64 سنة).

- مرقس صدرت عام 1962 (60 سنة).

- رسالة الكنيسة صدرت عام 1963 (59 سنة).

- الكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة (57 سنة).

تضمنت الاحتفالية كلمات الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا والمشرف على مجلة الكرازة، وممثلي الصحف والمجلات وفيلمًا تسجيليًّا.

واختتمت بكلمة البابا تواضروس التي استهلها بفتح حوار مع المشاركين في الاحتفالية استمع خلالها إلى مداخلاتهم وأسئلتهم وعلق عليها.

وعن الاحتفالية، قال: «هذه الأمسية فريدة في تاريخ الكنيسة ربما لم تجتمع هذه الإصدارات الخمسة معًا من قبل».

150 عاما من العمل

وتناول البابا، ثلاثة ملامح تميز الاحتفالية، وهي:

- احتفالية لتمجيد عمل الله: فلا شك أن الإصدارات التي رأيناها عبر 150 سنة مجدت اسم الله.

- احتفالية وفاء: الوفاء لأولئك الذين تعبوا في العمل بهذه الإصدارات فنحن نقف هنا اليوم ووراءنا 150 سنة من العمل تعب فيها كثيرون وهم يستحقون الوفاء.

- احتفالية تشجيع وشكر: نشجيع هذه الإصدارات ونتمسك باستمرارها، وندعم نشرها بأشكال عديدة.