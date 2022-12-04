«التنسيقية» تلتقي قيادات عدد من الأحزاب بشأن قضايا الحوار الوطني

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء مع قيادات عدد من الأحزاب السياسية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها مع الأحزاب في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني مع جميع تيارات وفئات المجتمع بشأن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

إجراء حوارات مجتمعية

وتناول لقاء وفد التنسيقية مع أحزاب الغد والمؤتمر والسادات وإرادة جيل والحركة الوطنية والإصلاح والتنمية والعدل والريادة والإصلاح والنهضة والتجمع، أهم الملفات المطروحة في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.

تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.