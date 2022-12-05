شروط تقديم الشيشة في الكافيهات بالقانون الجديد.. 10 آلاف جنيه رسوم

تخضع الكافيهات والمحلات العامة والأماكن الترفيهية التي تقدم طعام أو شراب بقصد تناولها داخل المكان لقانون المحال العام الصادر برقم 154 لسنة 2019، وهي تعتبر الأماكن التي يقضي فيها الناس أوقات فراغهم ويرفهون فيها عن أنفسهم بعيدا عن ضغط الحياة والعمل، سواء كان هؤلاء الأشخاص مدخنين أو غير مدخنين، ونظم القانون شروط تداول الشيشة أو غيرها من أدوات التدخين داخل المكان الذي يخضع له.

شروط تقديم أدوات التدخين

وأقرت المادة 22 من قانون المحال العامة على الشروط التي تجب على صاحب المحل أو المكان الراغب في تقديم الشيشة أو أدوات التدخين الأخرى داخل المكان، وذلك حتى يضمن التزام هذه المحلات بالقانون وتكون تحت رقابته، ومن شروط تداول الأرجيلة أو أدوات التدخين داخل المكان الحصول على ترخيص بذلك من المكان المختص بعيدا عن رخصة المحل العام نفسه، ويتم ذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللجنة المختصة.

وأوضحت مادة القانون أن من شروط تقديم الشيشة أو أي أداة من أدوات التدخين داخل المحل العام، أن يقوم صاحب المحل بسداد رسوم لا تتجاوز قيمته 10 آلاف جنيه مصري، ويتم تحديد فئاته من اللجنة المختصة، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

قانون المحال العامة

كما أوجب قانون المحال العامة في المادة 23 منه، والمتوقع تطبيقه بشكل فعلي في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة على المحلات العامة الخاضعة لأحكامه أن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي تحددها اللجنة المختصة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتحديد الأماكن التي يحظر فيها تقديم هذه الكاميرات.