ضبط 6044 شخصًا لعدم الإلتزام بالكمامات و124 قضية منع تداول الشيشة

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بإرتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوي الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

- ضبط 6044 شخصًا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ6021 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

540 محلا لم تلتزم بمواعيد الغلق

- تحرير 540 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 124 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 622 أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.