13 إجراءً من محافظة القاهرة للارتقاء بالخدمات في أحياء العاصمة

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حزمة من التعليمات لرؤساء الأحياء لاستعادة لمظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة، والتصدي لأي تجاوزات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب المحافظ الأجهزة المعنية بمتابعة توفير السلع في الأسواق واستمرار حملات الرقابة للتأكد من توافر السلع وجودتها ومنع التلاعب في الأسعار، وتضمن تعليمات المحافظ لرؤساء الأحياء خلال الفترة الراهنة وفق تقرير المحافظة ما يلي:

- تشجيع التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة لخلق المنافسة بما يصب في مصلحة المواطنين ويساهم في تقديم السلع بسعر مخفض.

- التنسيق المستمر مع شركات المياه والصرف الصحي بالقاهرة للتعامل مع موسم الأمطار واستمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ من خلال نشر المعدات وتطهير البالوعات ومخرات السيل.

العمل على تنفيذ الخطة الاستثمارية

- التشديد على تنفيذ الخطة الاستثمارية والالتزام بالتوقيتات المحددة لإقامة المشروعات وخطة الرصف وإعادة الشيء لأصله.

- التركيز على منظومة النظافة بالأحياء من أجل تحسين البيئة والحد من المخالفات والتفاعل المستمر مع شكاوى المواطنين.

-عقد لقاءات مستمرة مع المواطنين والتفاعل مع اقتراحاتهم ومشكلاتهم بشكل فورى والعمل على حلها في إطار القانون.

- التأكيد على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ورفع مستوى جودة الحياة المقدمة لهم.

مواجهة مخالفات البناء

- التصدي المستمر لمخالفات البناء وتكثيف الرقابة على مدار 24 ساعة وفى الإجازات الرسمية والأعياد والعمل على إزالة المخالفات في المهد مع اتخاذ اجراء فورى ضد المخالفين.

- متابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش للحد من الاشغالات وترشيد الاستهلاك.

- استمرار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع ومباني الأحياء.

-التشديد على تسيير حملات يومية لمواجهة الإشغالات وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس بالشوارع واتاحة الرصيف للمارة.

- التشديد على دور وحدة السكان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة لمواجهة الزيادة السكانية وعقد ندوات توعية.

- رفع كفاءة العاملين بمحافظة القاهرة من خلال التدريب المستمر وصقل الخبرات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتطوير أداء المحليات.