نشأت الديهي عن اكتشاف حقل «نرجس x1»: يمثل دفعة كبيرة لمصر

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على اكتشاف بئر «نرجس x1» بالقرب من العريش، قائلاً: «هذا الحقل الجديد مبشر بالخير، خاصة أنه يحتوي على 3.5 تريليون قدم مكعب».

استثمارات كبيرة لاكتشاف نرجس x1

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن هذا الاكتشاف يمثل دفعة كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن شركة شيفرون الأمريكية ضخت قدرا كبيرا من الاستثمارات لاكتشاف هذا الحقل، معقبًا: «هناك خير قادم، وهذا الحقل جزء من هذا الخير، إذ جرى العمل بشكل متواصل لتحقيق سرعة في إنجاز هذا المشروع، واستخراج هذه الخيرات الموجودة في باطن البحر المتوسط».

توقيع العقود مع شركات التنقيب

ولفت إلى أن ترسيم الحدود البحرية أتاح الفرصة لتوقيع العقود مع شركات التنقيب وبالتالي تحقيق اكتشافات بترولية مثل حق ظهر ونرجس1، معقبًا: «خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله نسمع أخبار مبشرة».