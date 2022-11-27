أسامة ربيع: الإصلاح والصيانة أساس عمل الترسانة ونعمل على رفع كفاءتها

قال قناة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة السويس، إن ترسانة «بورتوفيق» تمتلك معدات الرفع والبناء بقدرات كبيرة لذلك فهي تنتج المعديات الخاصة بالمواطنين، والتي يتم العمل على تجديدها بشكل دوري، مشيرًا إلى أننا نعمل على شراكة مع شركة جنوب البحر الأحمر لإنشاء لنشات الصيد والإرشاد، علاوة على اليخوت السياحية، متابعًا أن هناك 3 ترسانات بهيئة قناة السويس، إحداهما ببورسعيد، والأخريان بالسويس.

الترسانات تقدم خدمات الإصلاح والصيانة

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أننا نعمل على رفع كفاءة وتطوير الثلاث ترسانات بهيئة قناة السويس سنويًا بنظام التوالي من أجل زيادة الدخل إلى جانب اللنشات التي تُبني فيها ويتم إصلاحها، علاوة على توفير فرص عمل، لافتًا إلى أن الترسانات تقدم خدمات الإصلاح والصيانة للمراكب، وذلك هو أساس عملها بعد افتتاح قناة السويس.

أهم الخدمات التي تُقدمها الترسانات

وتابع بأننا نعمل بشكل دوري على جاهزية الترسانات لكي يقدروا على استقبال السفن العملاقة، من أهم الخدمات التي تقدمها فضلًا عن تمويل الوقود، وتدبير الأطقم، وغيرهم من الخدمات التي تُقدم للسفن التي تعبر قناة السويس، مضيفًا أننا نبني لشنات الإرشاد؛ لتدعيم أسطول هيئة قناة السويس، بينما ننشئ المعديات لخدمة المواطنين، مؤكدًا أنّ أساس عمل الترسانة هو الإصلاح والصيانة للسفن.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أننا لدينا خبرات مكتسبة وطاقات كيبرة، حيث إن أصحاب الخبرات الكبيرة يعلمون الخبرات الأقل منها، ويتم التدريب والتعليم بالسويس وبورسعيد، مضيفًا أنه يتم تدريب المتدربين على كيفية التعامل والتصرف مع جميع المِحن.