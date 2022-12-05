إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف الغربي

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ تصادم سيارة ميكروباص بنقل بصحراوي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة عمر عبد الفتاح محمود، 35 عامًا، عامل، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، و محمد مرتضى محمد، 18 عامًا، طالب سحجات وكدمات ، و أشرف محمد أحمد، 18 عامًا، طالب، سحجات وكدمات متفرقة وجميعهم يقيمون محافظة قنا، و تامر محمد حسن، 16 عامًا، جرح قطعي بالساق اليسرى، مقيم مركز العدوة بالمنيا، ومصاب خامس رفض النقل الى المستشفى وجرى أخذ إقرار عليه بذلك.

جرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.