أستاذ هندسة بترول: مصر لم تكتشف سوى 30% من الغاز بالمياه الاقتصادية

كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أهمية كشف شركة «شيفرون» حقل غاز جديد في البحر المتوسط، قائلا «شركة شيفرون أحد أهم الشركات العملاقة في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، وإعلانها عن هذا الاكتشاف في مضمونه دعوة لباقي الشركات العالمية العملاقة لضخ المزيد من الاستثمارات في المياه الاقتصادية البحرية المصرية».

المنطقة واعدة ومشجعة للشركات العالمية

وأضاف «أبوالعلا»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن منطقة الاكتشاف بالفعل مشجعة لأنها منطقة واعدة بها كميات كبيرة من ثروات الغاز التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، فالمنطقة بها حوالي 220 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وما تم اكتشافه لا يتعدى 30%.

وتابع: «المنطقة كلها مساحتها حوالي 83 ألف كم مربع، وتقع فيها المياه الاقتصادية البحرية لبعض الدول المتشاطئة لحوض الترسيبي الذي يوجد به الثروات».

طموحات وزارة البترول

وواصل: «الاكتشاف يأتي في إطار زيادة طموحات استراتيجية وزارة البترول، فأقصى طموحات الوزارة منذ حوالي 7 سنوات، تحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي وفر لمصر ما لا يقل 3 مليارات دولار سنويا كانت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لسد الاحتياجات المحلية».

واستكمل: «اليوم أصبح طموح الوزارة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي هو زيادة معدل الصادرات الغازية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق وحققت حوالي 13 مليار دولار من النقد الأجنبي ونتوقع زيادتها».