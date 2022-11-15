وسائل إعلام أمريكية: «أمازون» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

تعتزم شركة «أمازون» الأمريكية، تسريح نحو 10 آلاف موظف، ومن المرجح أن تشمل الموظفين العاملين في أقسام مثل المساعد الصوتي «أليكسا»، والتجزئة والموارد البشرية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

عملية التسريح تمثل أقل من 1% من العاملين في أمازون

وستمثل عمليات التسريح، وفقًا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية»، أقل من 1% من القوى العاملة العالمية في شركة «أمازون»، و3% من موظفي الشركة الأمريكية.

كانت أسهم «أمازون»، تراجعت في وقت سابق، بأكثر من 40% في العام الجاري وسط تراجع أوسع في السوق، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وذكرت «سي إن بي سي عربية»، أنّ عملية التسريح ستكون هي الأكبر في تاريخ شركة «أمازون»، مشيرة إلى أنّ العملية ستؤثر على العاملين في «أجهزة أمازون».

وكانت الشركة الأمريكية، شهدت في وقت سابق، نموا في عدد الموظفين بسرعة. وفي أحدث تقرير للشركة، توقعت «أمازون»، أن إيراداتها للربع السنوي ستكون أقل.

العدد الإجمالي للموظفين المسرحين لا يزال متغيرا

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس الاثنين، عن مصادر أنّ عمليات التسريح يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للموظفين المسرحين لا يزال متغيرا.

وكان مؤسس شركة «أمازون» الأمريكية، جيف بيزوس، أشار في أكتوبر الماضي، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى احتمالية حدوث ركود، وقال إن الاحتمالات تخبر بضرورة الاستعداد للصعوبات.

كانت شركة «أمازن»، قالت في وقت سابق من نوفمبر الجاري، إنّ عمليات التوظيف ستجمد، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي وعدد الأشخاص الذين تم توظيفهم في السنوات الأخيرة

وذكرت أنّ عدد موظفيها، وصل إلى نحو 798 ألف موظف في نهاية 2019. وكانت الشركة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أن لديها 1.6 مليون موظف بدوام كامل وبدوام جزئي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، بزيادة 102%.

وتخلت شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تخلت عن أكثر من 28000 وظيفة حتى الآن، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.