النشرة الدولية.. القوات الأوكرانية تقصف «دونيتسك» بـ 10 «صواريخ جراد»

أسفر هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على وسط مدينة «دونيتسك»، اليوم، عن اشتعال النيران في منزلين بينهما وكالة خدمات جنائزية، وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، إلى تضرر كنيسة «ميلاد المسيح»، جرّاء القصف.

وكانت القوات الأوكرانية أطلقت في وقت سابق، 10 «صواريخ جراد»، على منطقة فوروشيلوفسكي وسط «دونيتسك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، كما قصفت «كييف»، مدينة «جورليفكا»، في جمهورية «دونيتسك»، الشعبية التي ضمتها روسيا إلى أراضي الاتحاد في وقت سابق.

بدوره، قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة «كريفوي روج»، أولكسندر فيلكول، عبر «تليجرام»، إن عدة انفجارات قوية وقعت في المدينة الواقعة وسط أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك»، الروسية للأنباء.

«فيلنيوس» ستوفر ذخيرة عيار 155 ملم للمدفعية الأوكرانية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الليتوانية عبر «تويتر»، إن «فيلنيوس»، ستوفر ذخيرة عيار 155 ملم للمدفعية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قال مصدر بوزارة الدفاع الروسية، إن منظومات «أوسا أيه كيه إم»، للدفاع الجوي الصاروخي، تدمر 5 أهداف أوكرانية يوميا، مضيفا أن غالبيتها طائرات دون طيار «مسيرة».

وفي الولايات المتحدة، قال بول روبرتس الموظف السابق في الرئاسة «البيت الأبيض» خلال عهد رونالد ريجان، «1981 إلى 1989»، إن لاتفيا باقتراحها السماح لأوكرانيا بضرب المطارات الروسية تؤجج الأزمة، مشيرًا عبر موقعه الرسمي، إلى استمرار التصعيد مثلما كان عليه في فيتنام.

ماكرون: أحافظ على اتصالات مباشرة بـ «بوتين»

وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إنه يحافظ على اتصالات مباشرة بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا في مقابلة مع قناة «سي بي إس»، الأمريكية، إن بلاده والدول الغربية الأخرى لا تسعى إلى تدمير «موسكو».

«برلين» تخصص 10 مليارات يورو لشراء 35 طائرة «إف 35»

من جانبها، ستخصص ألمانيا، 10 مليارات يورو «10.5 مليار دولار أمريكي»، لشراء 35 مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس من طراز «إف 35»، كما ستحصل «برلين» على صواريخ «جو - أرض»، وقالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية نقلا عن وثيقة حكومية أن عمليات التسليم مخطط لها في الفترة من 2026 إلى 2029، وأشارت «بلومبرج»، إلى أن أموال الصفقة سيتم تخصيصها من صندوق خاص لتعزيز القوات الألمانية بمبلغ 100 مليار يورو.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو،إن «طوكيو»، ليست واثقة من فعالية تحديد سقف لأسعار نفط روسيا، معربا في مؤتمر صحفي، عن اعتقاده، أنه سيخفض أسعار النفط الروسي وسيحد من دخل «موسكو» من صادرات الطاقة.