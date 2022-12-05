طرح 3 قطع أراض لأنشطة صناعية ومخازن بأسيوط الجديدة.. 620 جنيها للمتر

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة طرح 3 قطع أراض بامتداد المنطقة الصناعية الثانية للاستثمار في الأنشطة الصناعية والمخازن، وذلك بأسعار تقديرية تبدأ من 620 جنيها للمتر الواحد.

أماكن وأسعار قطع الأراضي

وتضمن الإعلان طرح قطع الأراضي أرقام «9+10» بالمنطقة الثانية على مساحة 3570 مترا للاستثمار في نشاط صناعات غذائية، بسعر تقديري للمتر قيمته 620 جنيها، وطرح قطعة أرض رقم 168 بامتداد المنطقة الصناعية على مساحة 2951 مترا للاستثمار بنشاط مخزن، ما عدا النشاطين الدوائي والغذائي، بسعر تقديري للمتر 1365 جنيها.

الاشتراطات البنائية وآلية السداد

وحدد الإعلان الاشتراطات البنائية وآلية السداد في الضوابط التالية:

- النسبة البنائية للمساحة المخصصة للنشاط لاتزيد عن 65% من مساحة قطعة الأرض.

- قيد الارتفاع بالمنطقة المقرر هو 21 مترا، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ الاستلام.

- آلية السداد تتم من خلال استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وتُسدد خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم سداد الأقساط نصف السنوية لمدة 3 سنوات من تاريخ الإخطار بموافقة إدارة الهيئة، وتكون الأقساط محملة بالأعباء طبقا للمعلن من البنك المركزي المصري.