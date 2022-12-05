حالة الطقس في الإسكندرية ومطروح.. برودة ورياح وأمطار والعظمى 22 مئوية

تختلف حالة الطقس في الإسكندرية ومطروح عن غيرهما من المحافظات الواقعة في جنوب البلاد، حيث تتعرض السواحل الشمالية الغربية إلى نوة قاسم في الفترة من 4 حتى 9 ديسمبر الجاري، والتي تؤثر على المحافظتين والعديد من المناطق المجاورة، من خلال سقوط أمطار وبرودة شديدة في الساعات الأولى من الصباح ونشاط للرياح.

أمطار في الإسكندرية ومطروح

وتشهد حالة الطقس في الإسكندرية ومطروح، اليوم الاثنين، طبقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكوّن شبورة في المناطق القريبة من المسطحات المائية، مع توقعات بسقوط أمطار متقطعة بنسبة 30% على مدار اليوم على الساحل الشمالي الغربي من الإسكندرية مروراً بمدن الحمام والعلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، وحتى مدينة السلوم الحدودية، ويكون الطقس معتدلا نهاراً، بينما يميل للبرودة ليلاً على جميع المدن المطلة على السواحل الشمالية للبلاد.

درجات الحرارة في الإسكندرية ومطروح

وتسجل درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 22 مئوية للعظمى، و14 للصغرى، وفي مرسي مطروح 22 للعظمى و12 للصغرى، وفي مدينة العلمين الجديدة 22 للعظمى و14 للصغرى، وفي مدينة السلوم 21 للعظمى و10 للصغرى.