وزيرة التخطيط هالة السعيد: منصة استثمارية مصرية إماراتية لتنفيذ مشروعات تنموية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ التعاون المشترك بين مصر والإمارات العربية المتحدة أفرز إنجازات متحققة بملف بناء القدرات الحكومية وتعزيز ثقافة الابتكار والتوجهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل.

وأشارت إلى أن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تظهر في الرغبة المشتركة في التوسع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة التي تعكس ما تتمتع به الدولتين من إمكانيات ومزايا تنافسية، ينبغي العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وهو ما يمثل نقطة الانطلاق لتأسيس منصة استثمارية مشتركة تحت مظلة البروتوكول الموقع في نوفمبر 2019 لضخ استثمارات مشتركة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة أبو ظبي القابضة، لتنفيذ مشروعات تنموية.

الشراكة بين البلدين تظهر بالشراكة الصناعية التكاملية

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في احتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت مسمَّى «50 عاما مصر والإمارات - قلب واحد » أن الشراكة بين البلدين تظهر بالشراكة الصناعية التكاملية مع كلًا من الأردن والبحرين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بـ5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والاسمدة والمعادن والبتروكيماويات التي جاءت لتدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي لم تتأثر بسبب الأزمات التي يشهدها العالم، إذ عكف الجانبان على بحث عدة مشروعات وفرص استثمارية بالقطاعات المختلفة التي تحقق مصالح الدولتين.

مصر حريصة على استمرار التعاون مع الإمارات

وأكملت وزيرة التخطيط أنَّ الدولة المصرية حريصة بصورة دائمة على استمرار التعاون والتنسيق المثمر والمتميز مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ترسيخ لدعائم التعاون التنموي الوثيق بين الجانبين، متوجهة بالشكر للجهات المعنية ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد للاحتفالية، متمنية للحضور التوفيق والنجاح وبمزيد من التقدم والازدهار للدولتين الشقيقتين، وأن تمثل الاحتفالية علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، وأن تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تميزًا وأكثر عمقًا للعلاقات بين البلدين.