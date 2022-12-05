سعر الدولار اليوم الاثنين في مصر بالبنوك المختلفة

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية، وسجل سعر الدولار في مصر ثباتا مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022 في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وفيما يلي نستعرض، سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية اليوم، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك.

سعر الدولار اليوم في مصر

وجاء سعر الدولار اليوم في مصر في مختلف البنوك كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.61 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.56 جنيه.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

- سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم 24.56 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.56 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- وداخل بنك CIB، جاء سعر شراء الدولار اليوم 24.55 جنيه، والبيع 24.61 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- كما بلغ سعر الدولار اليوم 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر صرف الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية، 24.56 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.61.