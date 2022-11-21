سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية المعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية، مثل الأهلي ومصر والبنك المركزي، ليحافظ على نفس قيمته منذ أمس.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وفي التقرير التالي، نرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، الذي يضع السياسات النقدية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، للشراء نحو 24.44 جنيه، بينما سعر صرف البيع نحو 24.51 جنيه.

وتطابق سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما الأهلي ومصر في سعر الصرف والشراء، إذ سجل سعر البيع 24.47 جنيه، مقابل 24.42 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

ومع الساعات الأولي من بداية عمل البنوك المصرية اليوم، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق ما ذكرت المواقع الإلكترونية لتلك البنوك والتي جاءت على النحو التالي:

في المصرف المتحد، جاء سعر صرف الدولار اليوم بنحو 24.42 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 24.52 جنيه.

وصل سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس لنحو 24.3 جنيه للشراء، و24.4 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، نحو 24.42 جنيه للشراء و24.52جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 24.46 للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 24.52 جنيه.

وأعلنت لوحة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، استقرار سعر شراء العملة الخضراء، ليسجل نحو 24.45 جنيه، وبينما ارتفع سجل سعر البيع ليسجل نحو 24.52 جنيه.

وفي إيجي بنك، سجل سعر بيع الدولار نحو 24.52 جنيه، بينما سعر الشراء نحو 24.49 جنيه.