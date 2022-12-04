سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية والعربية اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 4-12-2022، بجميع البنوك الحكومية، في حين شهد تحركا طفيفا في البنوك العربية والأجنبية.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والأجنبية، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه 4-12-2022

- بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 24.54 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

- وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.56 جنيه.

- في بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدولار 24.51 جنيه، و24.61 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

- في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر صرف الدولار اليوم 24.56 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.56 جنيه.

- في المصرف المتحد، بلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، عند الشراء 24.51 جنيه، والبيع 24.61 جنيه.

- وداخل بنك CIB، جاء سعر شراء الدولار اليوم 24.55 جنيه، والبيع 24.61 جنيه.

- كما بلغ سعر الدولار اليوم 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

- في حين بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية، 24.56 جنيه للشراء، والبيع نحو 24.61.