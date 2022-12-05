إصابة طفل من جامعي القمامة بحروق في إمبابة: كان يلعب بمادة مشتعلة

أصيب طفل في إمبابة بحروق من الدرجة الثالثة بسبب لهو الأطفال، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام لتلاقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى إمبابة بوصول جامع كرتون، 13 سنة ومقيم شارع مصطفى الغيطاني بدائرة القسم، مصاب بحروق من الدرجة الثلاثة بالوجه والرقبة والصدر والبطن والذراعين مع تأثير الرئتين باستنشاق اللهب والغازات السامة.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة المقدم هيثم سكر رئيس المباحث وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام المصاب بالهو رفقة شخصين من أصدقائه أسفل الطريق الدائري بمنطقة بشتيل دائرة المركز، قاما بإشعال النيران بإحدى زجاجات النفط «المعثور عليها» تحوى بقايا معجلة بالاشتعال «بمكان الواقعة» قاما بإلقائها عليه نتج عنها إحداث ما به من إصابات.

وجرى إلقاء القبض على مرتكب الواقعة وهما عامل جمع كرتون 12 سنة، وعاملة جمع كرتون، مقيمين دائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة دون قصد، وذلك على سبيل المزاح واللهو بينهما تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.