أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين في مصر

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، داخل البنوك العاملة في السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار بيع بعض العملات بشكل ملحوظ على حساب سعر الشراء، الذي سجل ثباتا في عدد من المصارف الحكومية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار العملات اليوم كما يلي.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، نحو 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.61 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 24.51 جنيه للشراء، والبيع 24.56 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 25.80 جنيه للشراء، و26.04 جنيه للبيع، وفي بنك CIB، نحو 25.60 جنيه للشراء و25.94 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري عند 25.87 جنيه للشراء، و25.96 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 25.77 جنيه للشراء، 25.99 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سعر 25.47 جنيه للشراء و29.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبشان عملة الكويت الرسمية، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم، نحو 77.43 جنيه للشراء، 80.33 جنيه للبيع، في بنك كريدي أجريكول، نحو 75.88 للشراء، 81.88 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، نحو 80.08 جنيه للشراء، 80.36 جنيه للبيع، في بنك مصر نحو 77.31 للشراء، 80.15 جنيه للبيع، وفي تعاملات بنك الإسكندرية اليوم، نحو 76.98 جنيه للشراء، 80.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

في البنك الأهلي، سجلت العملة السعودية اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، في بنك مصر اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع، في المصرف المتحد نحو 6.32 جنيه للشراء، ونحو 6.56 جنيه للبيع، وفي بنك CIB اليوم نحو 6.51 جنيه للشراء، والبيع نحو 6.54 جنيه.