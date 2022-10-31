تعهد يمني بمكافحة إرهاب الحوثي.. ورئيس وزراء التشيك السابق يخوض انتخابات الرئاسة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليبلة الماضية، أحداث سياسية وأمنية، كان من أهمها، تجديد الحكومة اليمنية تعهدها في مكافحة الإرهاب الإرهابي، فيما أعلن رئيس وزراء التشيك السابق المتهم بالفساد، خوضه انتخابات الرئاسة في 2023.

وفي اليمن، جدد رئيس الوزراء، معين عبد الملك، تعهد حكومته ومعها «التحالف العربي» بقيادة المملكة العربية السعودية، وشركائها في مكافحة الإرهاب بكل ما هو ضروري لحماية مصالح الشعب والملاحة الدولية من أي مغامرات إرهابيية لـ الحوثيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤولة سورية: «دمشق» لن تقبل بإملاءات أحد

وفي ملف سوريا، قالت مستشارة الرئاسة، بثينة شعبان، إن بلادها ستواصل الصمود في وجه الحرب المفروضة عليها، مضيفة، في لقاء مع صحيفة «أثير» العمانية، إن «دمشق» لن تقبل بإملاءات أحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي العراق، قال المتحدث باسم وزارة الثقافة، أحمد العلياوي، إن بلاده تمكنت خلال عام ونصف، من استرداد أكثر من 17 ألف قطعة أثرية كانت مهربة خارج البلاد، كما استردت «لوحة القامش والكبش السومري» الذي تعود إلى 3500 عام قبل الميلاد، مضيفا إن العراق قدم شكوى لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» على بعض الدول لغرض الضغط عليها لاستعادة وإرجاع الآثار.

30 ألف مصاب بالسرطان يتلقون العلاج حاليا في العراق

بدورها، قالت وزارة الصحة العراقية، إن أكثر من 30 ألف مصاب بالسرطان يتلقون العلاج حاليا في البلاد، وأعربت الوزارة العراقية،عن قلقها إزاء التأخر في الكشف عن الإصابة على وجه الخصوص لسرطان الثدي. وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أن نسب الإصابة بالمرض دون 80 حالة لكل 100 ألف عراقي في العام الواحد.

وفي التشيك، أعلن رئيس الوزراء السابق المتهم بالفساد أندريه بابيش«68 عاما»، أمس الأحد، أنه سيخوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية.

بابيش متهم في قضية فساد على صلة بمساعدات أوروبية

ويحاكم بابيش، زعيم «حركة آنو» الشعبوية المعارضة، في قضية فساد على صلة بمساعدات من «الاتحاد الأوروبي» بقيمة مليوني دولار. وكان المسؤول التشيكي السابق، تولى رئاسة الحكومة في بلاده بين عامين 2017 و2021.

وفي باكستان، لقيت صحفية تدعى صدف نعيم «36 عاما»، حتفها سحقا، أثناء تغطيتها مسيرة سياسية بقيادة رئيس وزراء البلاد السابق، عمران خان.

وقال مسؤول باكستاني، إن الصحفية التلفزيونية العاملة في القناة الخامسة في لاهور، سحقت حتى الموت بعد أن انزلقت من شاحنة كان خان يستقلها.

وكانت قافلة رئيس الوزراء السابق، في طريقها عبر إقليم البنجاب باتجاه إسلام آباد في ثالث أيام المسيرة. وفي وقت سابق، دعا فريق قافلة عمران خان عددا قليلا من الصحفيين في وقت واحد إلى أعلى الشاحنة للتحدث مع المسؤول السابق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال خان في تغريدة، إلى إلغاء المسيرة، فيما أعلن رئيس وزراء البلاد الحالي، شهباز شريف، عن تقديم نحو 20 ألف دولار تبرعا لأقاربها.

ألمانيا وبروكسل تدرسان إدراج «الحرس الثوري الإيراني» في قوائم الإرهاب

وفي ألمانيا، أعلنت «برلين»، ان بلادها والاتحاد الأوروبي تدرسان إدراج «الحرس الثوري الإيراني» في قوائم الإرهاب، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الألمانية «أيه آر دي»، إنه في الأسبوع الماضي، أوضحت ان الجانبان سيفرض حزمة أخرى من العقوبات.

وفي وقت سابق، نفت الوزيرة الألمانية، أي مفاوضات جارية حول «الاتفاق النووي الإيراني»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.