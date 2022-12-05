سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة بمصر اليوم الإثنين

تغير شبه يومي في أسعار العملات العربية والأجنبية بمصر، ومنها سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في عمليات الشراء والبيع، وفق ما أعلنت عنه مواقع البنوك مع بداية التحديثات البنكية بالقطاع المصرفي.

سعر الجنية الإسترليني اليوم بالبنك المركزي

وبلغت قيمة الجنيه الإسترلينى اليوم في البنك المركزي المصري 30.16 جنيه للشراء، و30.16 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 30.06 جنيه للشراء، والبيع 30.37 جنيه.

الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

سجل الجنيه الإسترليني خلال تعاملات بنك قناة السويس عند الشراء 30.03 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 30.03 جنيه.

بلغ الجنيه الإسترليني في بنك CIB قيمة 30.08 جنيه للشراء و30.37 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ الجنيه الإسترليني 30.03 جنيه شراء، و30.37 جنيه بالنسبة لسعر للبيع.

سعر الشراء للجنيه الإسترليني عند 30.03جنيه، في حين سجل البيع 30.31 جنيه، وذلك في البنك الأهلي.

بينما سجل سعر الإسترليني في بنك مصر30.03 جنيه للشراء، و30.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الأجنبية

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الجنيه الإسترليني 30.03 جنيه للشراء، بينما البيع 30.03جنيه، وفي بنك الكويت الوطني NBK سجل الجنيه الإسترليني 30.04 جنيه و30.39 جنيه للبيع.