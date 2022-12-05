مصادر: «الصحة» تغلق وحدة حضانات خاصة وتحيل مالكها للنيابة

كشفت مصادر خاصة، عن أنّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا بإغلاق وحدة حضانات لـ الأطفال المبتسرين في مركز أبوقرقاس بمحافظة المنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الوحدة والعاملين بها، لإحالتهم إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة التمريض، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد منتحلي مهنة التمريض، وهو يأتي بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.

وأضافت المصادر، أنّ وزير الصحة والسكان، وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية الاستباقية، على جميع المراكز الطبية الخاصة، والأهلية، ومراجعة حصول العاملين بها على تراخيص مزاولة المهن الطبية.