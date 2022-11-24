أول تعليق من مدير أعمال شيرين عبدالوهاب الجديد: نجهز مجموعة من الأغاني

استعانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالمنتج الفني نبيل إدوارد، لإدارة أعمالها خلال الفترة المقبلة، بعدما اعتذر ميمي فؤاد عن استكمال العمل معها.

نبيل إدوارد: سعيد بالعمل مع فنانة كبيرة بحجم شيرين

وقال نبيل إدوارد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بالعمل مع فنانة كبيرة بحجم شيرين عبدالوهاب؛ لأنها موهبة مصرية لا يمكن لأحد الاختلاف عليها، وإنّهم بدأوا العمل على مجموعة الأغاني؛ لتسجيلها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، حققت الفنانة شيرين عبدالوهاب نجاحًا كبيرًا، مؤخرا، من خلال أغنية «المترو»، التي طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات أمير طيعمة، وألحان عمرو مصطفى.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، استعانت منذ فترة بميمي فؤاد، لإدارة اعمالها، ورافقها خلال العديد من الحفلات، التي أحيتها، لكنه اعتذر عن العمل معها.