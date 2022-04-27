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في 10 معلومات.. كل ما تريد معرفته عن خطة تطوير ترام الرمل بالإسكندرية

كتب:

توفيق شعبان
06:31 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
ترام الرمل بالإسكندرية - صورة أرشيفية

ترام الرمل بالإسكندرية - صورة أرشيفية

كلفت الهيئة القومية للأنفاق، مكتب سيسترا الاستشاري الفرنسي، بتنفيذ التصميمات التفصيلية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية الممتد بطول 14.11 كم، ويشمل 25 محطة بعد اعتماد وتحديد المسار النهائي للمشروع بعد التطوير، إذ انتهت الهيئة من تحديد شكل المحطات والمسار النهائي الخاص بالمشروع، بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للمشروع.

خدمة مميزة لأهالى الإسكندرية بعد تطوير ترام الرمل

وذكرت  القومية للأنفاق، أن إعادة تأهيل مشروع ترام الرمل بالإسكندرية، سيعمل على تقديم خدمة متميزة لأهالي الإسكندرية، موضحا أن الترام سيصبح مترو أنفاق لأهالى الإسكندرية. 

1- المشروع يستهدف تطوير ترام الرمل من منطقة فيكتوريا حتى ميدان المنشية.

2- مشروع ترام الرمل يشمل 25 محطة.

3- يبلغ طول خط مشروع ترام الرمل 14.11 كم.

4- مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل يعتمد على كهربة إشارات الخط بالكامل وتحديث وتغيير البنية التحتية له بالكامل وعزل مساره عن التقاطعات المرورية عبر كبارى وأنفاق.

5- 360 مليون يورو تكلفة إعادة تأهيل ترام الرمل.

6- المشروع سيخفض زمن التقاطر بين القطارات إلى 3 دقائق بدلا من 9 دقائق وسيختصر زمن الرحلة بطول الخط إلى 32 دقيقة بدلا من ساعة.

7- عدد ركاب الترام بعد تطويره مخطط، يصل إلى 138 ألف راكب يوميا بدلا من 50 ألف راكب حاليا.

8- المشروع سيساهم فى حل مشكلة التكدس المرورى بالإسكندرية.

9- سيتم البدء فى أعمال تنفيذ خطة تطوير ترام الرمل خلال الشهور القليلة المقبلة.

10- أهم محطاته فيكتوريا وسان استيفانو وجانكليس ورشدي ومصطفى كامل وسيدي جابر وسبورتنج والإبراهيمية والرمل.

تحويل ترام الرمل بالإسكندرية إلى مترو أنفاق

ومن جانبه، قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ«الوطن»، إنّ الهيئة ستقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل لخط ترام الرمل بالإسكندرية، وتحويله إلى مترو أنفاق من خلال تحديث نظم الإشارات والقضبان، وإنشاء كباري وأنفاق في مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور؛ لتحقيق الهدف من المشروع، المتمثل في تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية، مع تغيير موقع بعض المحطات وعددها 25، للفصل بينها بمسافة 500 متر في المتوسط.

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بقلم توفيق شعبان