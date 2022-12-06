سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر في الأسواق

كشف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية الدكتور عبدالعزيز السيد، سعر طبق وكرتونة البيض بأنواعه في الأسواق اليوم، مشيرا إلى استقراها خلال اليومين الماضيين، إذ حافظت على تراجعها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من قبل بعض المربيين والتجار، نظرا لتوافر المعروض.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق نحو 65 جنيهًا وهو سعرها في المزرعة، وتصل إلى المحال في الأسواق بين 70 و75 جنيهًا للمستهلك.

سعر البيض في المحال التجارية

وتراوح سعر طبق البيض من النوع البلدي بالمحلات التجارية الكبرى، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 85 و90 جنيها، فيما تراوح سعر طبق البيض البلدي اليوم بين 20 بيضة، اليوم بين 60 و65 جنيهًا بالأسواق.

سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض

بلغ سعر 30 بيضة من النوع الأبيض نحو 67 جنيهًا في المزارع، ويصل سعره للمستهلك إلى نحو 70 جنيهًا.

أسعار مشتقات الفراخ بالمحال التجارية

تراوح سعر الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

تراوح سعر الكبد والقوانص اليوم بين 40 إلى 46 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 62 - 70 جنيهًا

تراوح سعر البانيه بين 95 و110 جنيهات.

تراوح سعر الشيش البانية بين 100 و120 جنيها.

تراوح صدور الدواجن بالعظم بين 60 إلى 67 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك بين 40 إلى 49 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا.