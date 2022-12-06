أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء.. اليوسفي بـ7.5 جنيه

أصدر سوق العبور صباح اليوم الثلاثاء، أسعار الفاكهة والتي سجلت ثباتا ملحوظا في الأنواع كافة، وذلك وفق الموقع الرسمي للسوق، التي يحرص قطاع عريض على متابعة أسعارها قبل الذهاب للأسواق المحلية لمعرفة متوسط الأسعار المطروحة.

وفي هذا الإطار، تقدّم «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، وفي الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية التي تجريها، وذلك كما يلي:

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

استقرت أسعار الفاكهة المختلفة في سوق العبور اليوم، فتراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و7.5 جنيه.

وعن العنب الأحمر فتراوح سعر الكيلو منه بين 5 و10 جنيهات، تراوح سعر كيلو البلح الرملي من 4 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

وعن الأسعار في الأسواف فتراوح سعر الرمان بين 7 و8 جنيهات، سجل سعر كيلو البلح الأسود 20 جنيهًا، سجل سعر كيلو البلح الأحمر 10 جنيهات، سجل سعر كيلو الكمثرى 10 جنيهات، تراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة بين 6 و7 جنيهات، تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الموز في الأسواق المحلية، بين 8 جنيهات و15 جنيها، فيما سجل سعر كيلو فاكهة القشطة 30 جنيهًا، سجل سعر كيلو الكنتالوب 11 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 جنيها و25 جنيها.