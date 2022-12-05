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ضبط 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

كتب:

محمد بركات
12:13 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
المرور

المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط

(51955) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(20394) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(191) مخالفة السير بدون تراخيص.

(2) دراجة نارية مخالفة.

(20) مخالفة موقف عشوائى.

(39) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات