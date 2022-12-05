السيسي: محور عمر سليمان خرج في أبهى صورة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مشروع محور اللواء عمر سليمان في الإسكندرية مُقام على مساحة 1500 فدان، لافتا إلى أنّ الحركة عليه لم تكن يسيرة في البداية، لكن عرض المحور الآن وصل إلى 6 حارات في كل اتجاه، حيث روعي في تصميمه أن يخرج المشروع في أبهى صورة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في حفل افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في الإسكندرية، ستراعي كل عوامل النجاح والجذب، لتوفر لقاطنيها كل متطلبات الحياة، موضحا أنّ مشروع الإسكان يتضمّن إنشاء 140 ألف وحدة سكنية جار العمل عليها.

وتابع الرئيس السيسي، أنّ الكثافة السكانية وكثافة البناء في الإسكندرية عالية للغاية، وأي تفكير للبناء داخل الإسكندرية يزيد الضغط على المرافق والبنية الأساسية، مضيفا: «لا سبيل سوى النمو، مساحة الـ1500 فدان التي أنشئ المشروع عليها، كانت عبارة عن أراضٍ برك وسبخية.

وأضاف الرئيس، أنّ الأراضي الزراعية ثروة قومية تضعها الدولة في الاعتبار أثناء إقامة أي مشروعات، متابعا: «لا يمكن إزالة عمارات في الإسكندرية تضم 13 و14 طابقا بإجمالي 1000 عمارة لإنشاء مشروعات وبناء طرق، لكننا نخطط لتلبية احتياجات أهالي الإسكندرية».