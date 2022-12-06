حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الثور قوة كبيرة لإنجاز كل ما يطلب منه، حتى وإن تقدم ذلك على مسؤولياته الاجتماعية والأسرية.

ومن بين مشاهير برج الثور الذين تنطبق عليهم تلك الصفات الداعية عمر عبدالكافي، وبطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، وهشام ماجد.

ويعرف عن مولود برج الثور أنه يمتلك قدرة كبيرة على الصبر فهو لا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس، ويميل للدقة الشديدة في تنفيذ المهام المطلوبة في مجال عملها، وينفذ المهمات التي يكلف به، فهو يثق بقدراته، ويفضل الوصول إلى نتائج بدلا من النقاشات التي بلا داعي.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب والخرائط الفلكية من مواليد برج الثور، إن حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر الجاري على الصعيدين المهني والعاطفي، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الثور، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، ستجد القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، يحدث اليوم الثلاثاء تناغم القمر مع نبتون والمشتري يجعلك اليوم مؤثرا ومقنعا جدا.