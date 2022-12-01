حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط أسلحة نارية

ضبط عدد (23) قطعة سلاح ناري عبارة عن 11 بندقية آلية - 5 بنادق خرطوش - 7 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة عدد 23 متهما لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

ضبط قضايا مخدرات

ضبط عدد (4) قضايا اتجار وتعاطي في المواد المخدرة ضبط خلالهم كميات متنوعة من المواد المخدرة بحوزة 4 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد (460) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري إستمرار الحملات.