محور «الفريق فؤاد ذكري» يختصر المسافة بين الإسكندرية والساحل إلى 12 دقيقة

قال سعيد جمال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المنفذة للمشروعات القومية، التي يفتتحها الرئيس السيسي اليوم بمدينة الاسكندرية، إن الشركة تنفذ مشروعات قومية عملاقة كثيرة في قطاع الطرق، إذ قامت الشركة بتنفيذ محور الفريق فؤاد ذكري، بطول 35 كيلو متر وعرض 9 حارات، مشيرًا إلى أن الشركة كانت تعمل باتجاه الملاحات وهو الاتجاه الأصعب من بين الاتجاهات الأخرى، حيث كانت تحيط به عدد من الظروف الصعبة بينها التربة الطينية والأملاح.

تنفيذ المشروع في وقت قياسي

وأضاف «جمال»، في حوار على هامش إفتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير خلال البث المباشر المذاع على فضائية «extra news»، أن معدات الشركة والمورد البشري المصري من المهندسين والفنيين تمكن من تخطي كافة الصعوبات والتحديات وتنفيذ المحور بكفاءة عالية، مشيدًا بالطريق الذي تم الانتهاء منه بصورة جيدة جدًا، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا المحور استغرق ما يقارب عام ونصف، وهو ما يعد إنجازا كبيرا خاصة مع مواصفات الطريق وأنه يتضمن 9 حارات.

12 دقيقة بين الإسكندرية والساحل الشمالي عبر محور الفريق فؤاد ذكري

وأوضح أن محور الفريق فؤاد ذكري ربط بين مدينة الإسكندرية والساحل الشمالي، إذ تم تقليص زمن الوصول ليصبح 12 دقيقة فقط بدلًا من ساعة، إضافة إلى ربطه بمحاور برج العرب وغرب اسكندرية ومحور المحمودية، فأصبحت مدينة الإسكندرية ترتبط ببعضها بطريق دائري حول المدينة.