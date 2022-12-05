السيسي يوجّه بإنشاء نقاط شرطة في مناطق الإسكان البديل لحماية السكان

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الداخلية، بتدشين نقاط شرطة، في مناطق الإسكان البديل مثل بشائر الخير والأسمرات، لحماية المواطنين، وإشعارهم بوجود الدولة في مجتمعاتهم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في حفل افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أنّ دور الدولة لا يقتصر على توفير سكن فقط، مطالبا وزارات الشباب والتضامن والداخلية والقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، بتطوير المجتمعات الجديدة، وتلبية احتياجات سكانها، وتنمية وتطوير مهارات أبنائهم.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية تحصيل رسوم الصيانة في مناطق الإسكان البديل، تفاديا لإهدار المنشآت، لافتا إلى أنّ سكان هذه المناطق عانوا من ظروف صعبة، والدولة أنفقت الكثير من الأموال لتحسين حياتهم، ومن اللازم تحصيل رسوم صيانة للحفاظ على المشروع، حيث تحاول الدولة تدعيمه وتطويره بإنشاء مدارس ونوادٍ وغيرها من الخدمات لتحسين وتيسير حياة المواطنين.